Sarri su Mourinho: “Non sento rivalità. In un Chelsea-Manchester mi ha trattato con rispetto”

Durante l’intervista esclusiva concessa ad Alfredo Pedullà per Sportitalia, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato del suo rapporto con José Mourinho e dell’affinità del tecnico portoghese – fin da subito – con la piazza della Roma: “È difficile arrivare in un ambiente nuovo e dopo pochi giorni sentirsi accettato e a casa, questo ti fa affezionare a tutto l’ambiente e alla tifoseria. In giro per l’Italia c’è un’idea che non corrisponde alla realtà, la tifoseria della Lazio è grande ed educata almeno nei rapporti che hanno con noi. Questo mi ha fatto sentire a casa e questa completa autonomia mi ha ridato l’entusiasmo per poter lavorare sul campo”.

Poi ha proseguito: “Rivalità? C’è, ma io personalmente non la sento Mourinho è una persona intelligente . In un Chelsea- Manchester United è successo un qualcosa di cui lui poteva approfittare e non l’ha fatto quindi io ho molto rispetto per lui. Si è dimostrato un uomo”.