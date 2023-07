Sarri su Milinkovic-Savic: “È un problema della società. Per me con la testa libera è una risorsa”

Durante l’intervista esclusiva concessa ad Alfredo Pedullà per Sportitalia, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato della situazione legata a Sergej Milinkovic-Savic: “È un problema per la società per me potrebbe essere una risorsa, poi dipende tutto da quanto il ragazzo è coinvolta dalla situazione. Milinkovic con la testa libera è un giocatore di un livello straordinario. Si sta parlando di un giocatore straordinario, che ora ha una vicenda contrattuale e non so che conseguenze possa portare però è un problema societario e una risorsa tecnica”.