Sarri su Milinkovic: “In 50 anni di calcio è il primo calciatore ammonito mentre è in possesso palla”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Feyenoord, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è tornato a parlare del cartellino giallo sventolato dall’arbitro Manganiello a Milinkovic–Savic: “Ha una condizione emotiva come la mia, incazzato. È normale dopo un’ammonizione del genere. Non c’è niente da fare. È il primo giocatore che in 50 anni di calcio che ha la palla e viene ammonito”.

Foto: Lazio Instagram