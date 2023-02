Sarri su Milinkovic: “Ha fatto un miracolo, avessi giocato io non avrei finito la partita. Lui nemmeno ammonito”

Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha così parlato della prestazione di Sergej Milinkovic-Savic, soffermandosi in particolar modo sul suo comportamento in campo: “Milinkovic ha fatto un miracolo: avessi giocato io non l’avrei finita la partita, con due o tre decisioni che son state prese su di lui. E invece non ha ricevuto nemmeno un’ammonizione”.

Foto: Milinkovic-Savic Instagram