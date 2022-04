Sarri su Immobile: “Ha dei numeri talmente impressionanti che quando segna non fa più notizia. Su di lui polemica senza senso”

Ciro Immobile si è preso quest’oggi la scena dopo la tripletta messa a segno contro il Genoa. Così Sarri sul suo bomber in conferenza stampa: “Ha dei numeri talmente impressionanti che quando segna non fa più notizia. Questo è l’attestato di grande bomber. Ho sempre detto che era una polemica artefatta quella su Immobile, senza senso. Il ragazzo risponde così come sta facendo da anni. Questa era una partita che qualcuno superficiale avrebbe detto che sarebbe stata facile da vincere. Penso e spero che ci siano ancora margini di crescita. Della nazionale italiana non penso niente. Il calcio delle nazionali lo seguo pochissimo. Non saprei che dire”.

Sui tanti contratti in scadenza nella Lazio: “Abbiamo iniziato a parlarne in questi giorni delle possibili evoluzioni della squadra nella prossima stagione. Sicuramente se ci sono dei giocatori che non hanno firmato con altre squadre saranno chiamati dalla società in maniera informative. Penso che queste situazioni in scadenza siano in divenire, non siano ancora chiuse”.

FOTO: Twitter Lazio