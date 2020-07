Sarri su Higuain: “Quest’anno ho litigato solo con lui. E c’è un motivo”

Alla vigilia di Milan-Juve, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri – durante la conferenza stampa – si è soffermato sul rapporto con Gonzalo Higuain. Queste le dichiarazioni del tecnico estrapolate dalla conferenza: “durante la stagione ho letto che ho litigato un po’ con tutti, in realtà l’unico giocatore con cui ho litigato è solo Higuain. E’ sempre stato così, forse perché lui necessità di avere un contraltare piuttosto aggressivo per dare il massimo. Mentalmente adesso sta meglio, non so che tipo di tenuta possa avere in questo momento ma negli ultimi giorni s’è allenato con più continuità. Dopo il piccolo infortunio sembra stare bene ma nell’ultimo mese non s’è allenato molto. Dal punto di vista psicologico è un ragazzo sensibile, si può abbattere quando va in depressione e va accompagnato e sostenuto. Ma al contrario, quando va in esaltazione, devi sbatterlo ad un muro perché il rischio è quello che si accontenti”.

Foto: twitter Juve