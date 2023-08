Sarri su Guendouzi: “Porterà energia. È un tipo di calciatore che non abbiamo in rosa”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa per 1-0 contro il Genoa, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato di Matteo Guendouzi, calciatore sempre più vicino a indossare la maglia biancoceleste: “Che qualità porta? Non lo so, sicuramente energia. Quando l’ho visto giocare in Inghilterra era molto energico, di grande dinamismo e carica nervosa. Non un fine palleggiatore ma un giocatore che noi nella nostra rosa non abbiamo”.

Foto: Twitter Marsiglia