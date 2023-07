Sarri su Giuntoli: “Conoscendolo sono sicuro che risolverà i problemi della Juve”

Durante l’intervista esclusiva concessa ad Alfredo Pedullà per Sportitalia, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato di Cristiano Giuntoli, direttore con cui ha condiviso l’esperienza al Napoli e prossimo a iniziare l’avventura alla Juventus: “Io penso sia l’uomo giusto per questo periodo storico. Hanno bisogno di ricostruire qualcosa. Lui è un fenomeno in queste situazioni e quindi credo sia il momento giusto. Purtroppo per noi Lazio rimetterà tutto a posto. Non so con che velocità si approccerà, ma so che riuscirà nella ricostruzione conoscendolo”.

Poi ha proseguito della stagione in calo di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: “Mi preoccupano perché sono due giocatori forti e prima o poi torneranno a fare stagioni di alto livello, possono sbagliare una stagione ma alla lunga torneranno al loro livello abituale”.

E sulle tre principali caratteristiche di Giuntoli: “Se ti dovessi dire la più importante è il coraggio. Giuntoli non si fa mai il problema di mettere sul mercato un giocatore importante e di andarne a prendere uno sconosciuto. È stato sempre un suo punto di forza”.

Maurizio Sarri è tornato a parlare anche del suo anno sabbatico prima della Lazio e sulle difficoltà che ha dovuto gestire Massimiliano Allegri nel corso di questa stagione: “Un allenatore a questi livelli se sta fermo un anno o due non cambia. Massimiliano mi sembra che quest’anno abbia gestito una stagione con delle difficoltà enormi, un anno che va preso poco in considerazione”. E sullo scudetto vinto sulla panchina della Juventus: “Io penso che sia cambiato il contesto, la Juve li veniva da 8 vittorie consecutive e qualche finale di Champions tutti pensavano che vincerò lo scudetto fosse naturale. A me è stato rimproverato di aver fatto 6 vittorie e un pareggio a Madrid, che con le regole attuali avremmo fatto i supplementari. Squadra considerata scarsa che il turno dopo ha messo fuori il City, ma in quel momento la visione della Juve è che doveva essere il top d’Europa, con il 10º/11º monte ingaggi d’Europa”.