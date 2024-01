Sarri su Felipe Anderson: “È un giocatore di cui sono innamorato. Rinnovo? C’è tempo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato di Felipe Anderson: “Come mi comporto con Felipe Anderson? Vi rispondo con i dati: 126 partite consecutive mi sembra abbia fatto. È un giocatore potenzialmente da grandissimi club. Purtroppo la sua carriera è stata costellata da momenti no che fanno parte del suo pacchetto. Ma è un giocatore di cui sono innamorato. Anche solo vederlo correre mi soddisfa a livello estetico. Rinnovo Felipe Anderson? Questa storia dei giocatori in scadenza è tipicamente italiana. In Inghilterra i giocatori in scadenza danno tutto fino a giugno. Ma manca ancora molto, c’è tempo per risolvere la situazione”.

