Sarri su CR7: “L’anno in cui ha fatto più gol in Italia è stato con me. E non voleva fare il centravanti con continuità”

Nel corso dell’intervista a Sky Sport, Maurizio Sarri ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo periodo da centravanti alla Juve: “L’anno in cui Cristiano ha fatto più gol in Italia è stato con me. Cristiano si era messo a disposizione per fare qualche partita da centravanti, con continuità non aveva voglia. Lì vai ad intaccare qualche certezza del giocatore, per lui era una richiesta assurda ma capibile per gli standard che lui ha”.

FOTO: Twitter Lazio