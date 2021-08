Sarri su Correa: “Non è nelle condizioni ideali di giocare una partita”

In vista della prima di campionato della Lazio contro l’Empoli, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore si è soffermato anche sulla questione relativa al futuro di Correa: “La situazione, in questo momento, è da valutare. Stiamo parlando di un giocatore forte, ma lui in tempi non sospetti ha espresso la sua idea. La situazione è in divenire, questo non lo mette nelle condizioni mentali ideali per giocare. Correa lo vedrei bene come esterno sinistro o come attaccante centrale. Immobile per noi è il punto di riferimento più importante. Per quanto riguarda l’argentino capiremo nei prossimi giorni la situazione”.

Poi sulla partita di domani: “Ad Empoli mi aspetto una gara difficile, soprattutto se gli azzurri disputeranno la prima mezz’ora offerta con il Vicenza. Sono una squadra tecnica e giovane. Sono contento perché ho visto grande applicazione, stiamo cambiando il modo di pensare calcio. La dedizione dei ragazzi è feroce ed io mi sto divertendo. Il nostro ruolo? Ripartiamo dal sesto posto dello scorso anno, vedremo se miglioreremo o peggioreremo questo piazzamento”.

Foto: Twitter Lazio