Sarri su Basic: “Fisicamente sta bene, ecco dove può giocare”

Maurizio Sarri, alla vigilia della gara tra Lazio e Spezia, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico che si è soffermato sul nuovo acquisto Basic: “Fisicamente sta bene, ha già giocato tre partite in Francia. Chiaramente il suo inserimento non può essere veloce come quello di Pedro. Viene da un altro campionato, parla un’altra lingua, ha fatto altre esperienze. Il ruolo? L’ho visto non molto. Può giocare intermedio, in entrambe le posizioni perché usa tutti e due i piedi. Ha un buon inserimento, quindi penso di escludere di metterlo davanti la difesa”.

Foto: Twitter Lazio