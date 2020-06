Sarri su Arthur: “E’ un giocatore del Barcellona. Mi sembra brutto parlarne…”. Ma la Juve lo aspetta

Maurizio Sarri ha parlato anche di mercato alla vigilia di Juventus-Lecce. E si è espresso così su Pjanic: “Su Miralem facciamo pieno affidamento in questo momento. È a completa disposizione, sta crescendo e per quanto mi riguarda è preso in massima considerazione. Cosa dico su Arthur? È un giocatore del Barcellona. Mi sembrerebbe brutto parlare. Non mi è piaciuto quando l’allenatore del Barcellona ha parlato di Pjanic perché in questo momento è un mio giocatore. Siccome non mi è piaciuto non voglio parlare di Arthur nella maniera più assoluta”.

Ma l’operazione con il Barcellona è ormai in dirittura d’arrivo: Arthur ha accettato la proposta della Juve che, con i bonus, si avvicinerà ai 6 milioni a stagione con una base fissa di oltre cinque milioni. La Juve otterrà un conguaglio di circa dieci milioni più bonus. Adesso l’aspetto più complicato sarà la gestione di queste settimane/mesi con il mercato che già impazza e con campionato e Champions che entreranno nel vivo. Ma la volontà di Pjanic era quella di andare al Barcellona, quella di Arthur strada facendo sta diventando una certezza, questione di ore. E così il famoso scambio imbastito da settimane diventerà presto realtà.