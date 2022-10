Sarri: “Sturm Graz ha numeri fisici impressionanti. Turnover? È una parola che non mi piace”

Tempo di Europa League per la Lazio di Sarri che, all’Olimpico, ospita lo Sturm Graz dopo il pareggio racimolato in Austria. Nel girone è ancora tutto aperto visto che tutte e quattro le squadre sono a pari punti. Nella consueta conferenza stampa biancoceleste ha parlato proprio il tecnico Sarri, chiarendo innanzitutto la questione turnover: ““Mi sta sul cazz* questa parola. In Inghilterra giocano ogni 3 giorni, anche se hanno una predisposizione innata rispetto a noi. Oggi tiriamo le somme, ma neanche oggi, perché l’unico momento di preparazione della partita sarà domani mattina. E questa cosa non mi piace, ma siamo costretti a questo per fare un mondiale in Qatar in inverno e ci adattiamo. Su Milinkovic: “A me sembra che se ne parli troppo. Dopo aver vinto 4-0, un giornale ha messo Milinkovic in prima pagina parlando di mercato. Negli ultimi giorni Ganna ha stabilito un record incredibile, ma per avere notizie sono dovuto andare su siti specializzati, pensate quanto è distorta la visione della stampa in Italia. Milinkovic ha dei margini di crescita, basta vedere il numero di palle perse a fine partita”.

Foto: twitter Lazio