Sarri: “Stimo molto Ranieri, 20 anni fa andai a seguire i suoi allenamenti. Ora…”

Alla vigilia della sfida “italiana” contro il Fulham di Claudio Ranieri, Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Spors UK. Queste le parole del manager del Chelsea: “Ranieri è un tecnico che mi piace molto. Circa vent’anni fa andai a seguire i suoi allenamenti quando era l’allenatore della Fiorentina. Non credo neanche si ricordi di questo ma fu molto importante per me perché ai tempi allenavo una squadra dilettantistica della provincia di Firenze. Ora invece è venuto lui a Cobham due-tre giorni per vedere come ci alleniamo e per parlare sia con me che con Zola. E’ un tecnico che stimo molto”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea