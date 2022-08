Sarri: “Stiamo recuperando Pedro. Marcos Antonio? E’ da un mese in Italia, ci vuole pazienza”

Ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha presentato la gara contro il Torino.

Queste le sue parole: “Il Torino per noi è sempre un appuntamento complicato. Ci aspetta una gara difficile. Per noi i granata sono una squadra ostica da affrontare. Vecino? L’ho scelto per dare un po’ di fisicità in mezzo al campo. Marcos Antonio si sta inserendo bene, siamo di fronte a un ragazzo che è da solo un mese in Italia ci vuole un po’ di pazienza. Zaccagni e Felipe Anderson? Per me hanno fatto una buona gara all’esordio, il primo in crescita e il secondo con una prestazione di sostanza. Stiamo recuperando Pedro”.

Foto: twitter Lazio