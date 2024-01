Sarri: “Spero di recuperare Zaccagni e Patric. Cataldi ha un po’ di influenza”

Conferenza stampa per la Lazio alla vigilia della semifinale di Supercoppa con l’Inter. Maurizio Sarri presenta la sfida: “Io ho espresso le mie idee sulla competizione, non sul fatto che dobbiamo venire qui motivati o meno. Siamo motivati, abbiamo la partita più difficile, contro una delle squadre più forti d’Europa. Le possibilità sono attorno al 25/30 per cento, dovremo giocare in maniera ambiziosa”.

E sulla possibilità di finire ai rigori: “Nella mia vita non ho firmato neanche una cambiale”.

Il punto sugli infortunati: “Zaccagni ha dolore al piede, cerchiamo di recuperarlo ma prima o poi si dovrà fermare. Castellanos ieri si è allenato bene, ma è difficile possa essere della partita dall’inizio, è stato un rientro graduale. La situazione è questa, ieri era fermo anche Patric, ma speriamo di recuperare; era fermo anche Cataldi, per un problemino influenzale”.

