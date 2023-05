Sarri: “Sotto 2-0 senza che la partita fosse iniziata. Nessuno aveva ancora tirato in porta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Milan: “Ci siamo trovati sotto 2-0 che la paritta non era ancora cominciata. Non c’era stato un tiro in porta da parte del Milan, nemmeno uno da parte nostra. Poi dovevamo fare molto molto di più, almeno negli ultimi otto minuti finali, pur con una reazione nervosa più che altro, siamo arrivati a tirare 3-4 volte”.

Foto: Twitter Lazio