Sarri sorride: Zaccagni si allena in gruppo. Ok anche Immobile

Buone notizie per Maurizio Sarri che recupera Mattia Zaccagni, uscito zoppicante dall’Olimpico sabato sera, dopo la gara con il Torino. L’esterno offensivo ha svolto l’intera seduta coi compagni. Riscaldamento, lavoro atletico, circuiti tecnici e partitella a spazi ridotti. Stessa cosa per Immobile, recuperato in tempi record dal tremendo incidente stradale. Contro il Toro aveva giocato dopo un solo allenamento in gruppo, oggi ha completato la sgambata.

Foto: Instagram Zaccagni