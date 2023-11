Sarri: “Sono soddisfatto, siamo in crescita dal punto di vista tattico e caratteriale”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato dopo lo 0-0 contro la Roma: “Sono soddisfatto perché la squadra è in crescita dal punto di vista tattico e caratteriale. Dobbiamo ritrovare la pericolosità offensiva dell’anno scorso. Questa è una partita particolare, il derby più sentito in Italia. Difficile da giocare e da gestire. Quando non puoi vincere non devi perdere. Le palle gol più nette sono state le nostre ma va bene così. Dispiace che il terreno di gioco sia in questo condizioni, non è all’altezza di queste due squadre. È difficile soprattutto per noi che vogliamo giocare dal basso. È un’impresa. Mourinho? Ci eravamo già visti prima e gli ho detto “certo che sei un bel rompicoglioni”, e lui mi ha detto “anche te”. Lasciando perdere il personaggio, c’è il Mourinho persona che ha me piace. Quando fa il personaggio meno ma la persona è di alto livello”.

Foto: Twitter Lazio