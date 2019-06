Sarri: “Sono meno scaramantico di quello che dicono. La tuta? Se mi imponessero di vestire diversamente…”

In una lunga intervista concessa a Vanity Fair, Maurizio Sarri ha affrontato diversi temi tra cui quello dell’abbigliamento in campo: “Se la società mi imponesse di andar vestito in altro modo, dovrei accettare. A me fanno tenerezza i giovani colleghi del campionato Primavera che portano la cravatta su campi improponibili. Mi fanno tristezza, sinceramente”. Un passaggio divertente è anche quello legato alle scaramanzie: “Ne ho meno di quelle che mi attribuiscono. Ho smesso di vestire solo di nero. Mi è rimasta l’abitudine di non mettere piede in campo, dentro le linee dico, finché la partita non è finita. Prima o poi abbandonerò pure questa: già in certi stadi le panchine son dalla parte opposta degli spogliatoi e il prato devo calpestarlo per forza. Quando cominci a vincere, le scaramanzie finiscono”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea