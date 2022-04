Sarri: “Sono incazzatissimo con i giocatori e con me stesso. Il futuro? Ho visto Lotito solo ieri”

Conferenza stampa per Maurizio Sarri, che ha presentato la sfida di domani tra la sua Lazio e il Sassuolo: “I ragazzi sono rientrati ieri, hanno fatto un solo allenamento. Non li potevo trovare brillantissimi, il derby ha lasciato delle scorie. Le dobbiamo trasformare in energia contro una delle squadre più forti d’Italia. Il futuro? Lotito io l’ho visto solo ieri. L’obiettivo era quello di parlare con i giocatori: l’ho fatto prima io – scrive lalaziosiamonoi.it – e poi il presidente. Abbiamo fatto una partita inspiegabile dal punto di vista dell’atteggiamento: chiara sensazione che dopo un minuto la partita fosse finita. Io sono incazzatissimo con i giocatori e anche con me stesso. Avevo avuto la sensazione che la carica prima del derby non fosse quella giusta, ho provato a intervenire ma senza ottenere i risultati. Per me il futuro è il Sassuolo.

Immobile? C’ho parlato subito. Lui sta diventando un capro espiatorio di una situazione. Non se la deve prendere più di tanto, si deve concentrare sulla Lazio. Io so cosa dovrebbe fare, ma poi starà a lui decidere. Sono molto fiducioso su di lui. Perché abbiamo questi down? L’aspetto tattico non c’entra niente. Il motivo è difficile da scovare: se uno di noi sarebbe stato capace di scovarlo ne avremmo curato gli effetti. Ultimamente la squadra non dava più segnali di questo tipo, ci siamo capitati nella domenica meno opportuna. Dobbiamo capire se dipenda dalle caratteristiche dei giocatori, sicuramente dobbiamo evitare che ricapiti una cosa del genere. Basic? Ci aspettavamo una crescita più veloce. Rappresenterà il futuro della Lazio, su questo sono sicuro. Poi magari ci metterà un po’ più di tempo. Marusic? Ha fatto tutto l’allenamento, ha un piccolo problemino che ogni tanto gli viene fuori. Lazzari ha fatto un lungo stop. Dalla terza settimana in cui si allena con continuità sta crescendo“.

Foto: Twitter Lazio