Sarri: “Sono felice, non era facile rialzarsi dopo il ko col City. Il Napoli in finale? Eviterei perché…”

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il Malmo in Europa League per 1-2 ai microfoni di Sky: “Sono felice, la squadra ha giocato con fiducia e non era semplice dopo la sconfitta contro il Manchester City. Avremmo potuto segnare di più stasera, ma sono contento per come la squadra si è applicata. Il gol del Malmoe è stato frutto di un nostro errore, avremmo potuto vincere con più reti di scarto. L’atmosfera era meravigliosa, quella svedese è una formazione molto solida, non mi ha sorpreso. Dovremo lavorare per qualificarci. Non è che la squadra si sia spenta completamente, è in un momento in cui non riesce a dare continuità alle prestazioni sopratutto sotto il punto di vista mentale. Il primo anno in Inghilterra è successo un po’ a tutti gli allenatori, sono fiducioso nel fatto che questa situazione possa risolversi in maniera ottimale. Una finale con il Napoli? Io eviterei di giocare con il Napoli se posso perché per me sarebbe un’emozione troppo forte per seguire la partita con grande tranquillità. Se posso lo eviterei, se il Napoli c’è in finale allora sarei contento”.

Foto: Chelsea Twitter