Sarri: “Sono deluso, abbiamo dimostrato di non stare bene. Tottenham superiore. La difesa…”

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, oggi ha rimediato il suo primo stop per 3-1 contro il Tottenham. Il record di risultati utili consecutivi si ferma a 12, ma nel post partita l’ex tecnico del Napoli analizza ogni aspetto: “Sono molto deluso, abbiamo giocato male fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Insomma, oggi non mi è piaciuto nessuno. Il primo posto? Da tempo vedevo qualche problema e la partita di oggi ha dimostrato che non stiamo bene. Nelle ultime tre o quattro partite abbiamo sempre approcciato malissimo. Gli avversari sono stati superiori in tutto, avrei potuto cambiare anche 11 giocatori ma non sarebbe cambiato niente. La difesa oggi è stata un disastro, ma anche giocatori offensivi hanno corso male, il centrocampo non ha difeso bene”.

Foto: Chelsea Twitter