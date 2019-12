Sarri: “Soddisfatto della prestazione, ma dovevamo chiuderla prima. Su CR7, Dybala e Higuain…”

Maurizio Sarri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Samp. Ecco le sue dichiarazioni: “I gol sono stati due grandi gesti tecnici dei nostri due attaccanti. Bello il gol di Dybala, bellissimo quello di Ronaldo che è rimasto in aria per un tempo infinito. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, nel secondo tempo un po’ più confusionari. Dispiace di non averla chiusa prima perché nel finale con le mischie rischi. Ma sono soddisfatto della prestazione della squadra. Il tridente? Stanno giocando continuamente e quindi potevano essere stanchi. Ci saranno delle partite in cui tutti e tre non giocheranno. Higuain? Ha fatto bene nel primo tempo, nella ripresa si è un po’ spento, ma è un periodo in cui ha giocato sempre quindi ci può stare. L’aspetto primario è la condizione fisica, se lui, Dybala e Ronaldo non sono al massimo non possono giocare tutti insieme, quando sono al momento attuale si guarda l’avversario e si decide”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juve