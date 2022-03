Sarri: “Soddisfatto del risultato e della prestazione. Zaccagni? Non era rigore ma nemmeno simulazione”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato a Sky Sport il successo contro il Venezia proiettandosi verso il derby.

Queste le sue parole: “Quando incontri squadre in lotta per la salvezza nell’ultimo terzo di campionato è sempre una partita difficile. Spazi chiusi, siamo stati bravi a farli ripartire poco. Siamo stati pazienti. Probabilmente la palla nel primo tempo doveva circolare ad una velocità superiore. Non siamo stati bravi dopo l’1-0 perchè nei dieci minuti dopo il gol c’erano ampiamente le possibilità per andare a chiudere la partita. Tutto sommato, vista la difficoltà della partita, la squadra ha fatto bene”.

Soddisfatto di risultato e prestazione: “Io sono dell’idea che le possibilità di vincere aumentano notevolmente se la squadra si esprime bene. Sono contento del risultato ma anche della prestazione. Poteva diventare una partita difficilissima. Spiace che sia finita 1-0 perchè c’erano i margini per farla finire ampiamente”.

Sul giallo a Zaccagni: “Ho rivisto le immagini dieci minuti fa. Il contatto c’è. Poi sono dell’idea che non tutti i contatti non sono rigore, ma simulazione mi è sembrato troppo. E’ un contatto ginocchio contro coscia di Zaccagni, non ti dico che era rigore ma simulazione no”.

Sul derby: “La Roma è una squadra forte fin dall’inizio e nel mercato di gennaio si è rinforzata ulteriormente. E’ un avversario di altissimo livello però in queste partite conta relativamente. Il derby è una partita a parte”.

Sul quarto posto: “In questo momento non ci deve interessare. E’ un obiettivo troppo lontano per essere credibile. Diamoci obiettivi partita per partita per avere obiettivi tangibili in cui i giocatori credono in maniera forte. Lasciamo questo discorso per ora poi se qualcuno sviene vediamo”.

Foto: Twitter Lazio