Sarri: “Sfortunati contro una squadra arroccata in difesa. Meritavamo di vincere, ma…”

Maurizio Sarri, manager del Chelsea, ha parlato così in conferenza stampa dopo l’1-1 contro il Wolverhampton: “Siamo stati sfortunati perché abbiamo concesso un gol alla loro prima situazione all’interno della nostra area dopo 55 minuti. Dobbiamo far girare la palla più velocemente e giocare a uno o due tocchi, non cinque o sei come oggi. In ogni caso penso che meritavamo di vincere, ma dobbiamo fare meglio quando affrontiamo una squadra che non vuole giocare. È molto difficile far bene contro 10 avversari negli ultimi 25 metri, difendevano molto bassi, erano arroccati in difesa e non avevano bisogno di alcuna organizzazione in quel caso. Oggi abbiamo perso un’ottima opportunità, ma ne abbiamo altre nove”, ha chiuso Sarri.

Foto: steemit