Sarri sfida Ranieri: le formazioni ufficiali di Chelsea-Fulham

Tutto pronto per il match tutto “italiano” di Stamford Bridge tra il Chelsea di Maurizio Sarri e il Fulham di Claudio Ranieri, gara valida per la 14esima giornata di Premier League. Fischio d’inizio in programma alle ore 13, di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard. All. Sarri

FULHAM: Rico; Christie, Odoi, Mawson, Le Marchand; Chambers, Seri, Johansen; Cairney, Mitrovic, Sessegnon. All. Ranieri

Foto Irish Sun