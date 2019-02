Sarri sfida Pochettino: Chelsea-Tottenham tra punti pesanti e voglia di riscatto

Il Chelsea di Maurizio Sarri ospita il Tottenham di Mauricio Pochettino nella gara valida per la 28ª giornata di Premier League. I Blues vogliono da subito riscattare la sconfitta contro il City arrivata nella finale della Carabao Cup, persa dagli uomini di Sarri solamente ai calci di rigore. Anche gli Spurs sono reduci dalla sconfitta di sabato, arrivata sul campo del Burnley. Due squadre separate da 10 punti, ma con il Chelsea che dovrà ancora recuperare una partita. Ecco perché il Tottenham cerca punti pesanti per blindare il terzo posto e continuare a cullare il sogno di una rimonta verso la vetta della Premier, i Blues devono necessariamente riprendere la marcia per raggiungere quel quarto posto che vale la Champions. Sarri si affiderà al solito 4-3-3 con Kepa che dovrebbe mantenere il posto tra i pali, David Luiz e Rudiger al centro della difesa con Azpilicueta e Emerson Palmieri sulle fasce. In cabina di regia Jorginho, supportato da Kante e Kovacic. Tridente d’attacco con Willian, Higuain e l’insostituibile Hazard. Pochettino conferma il 4-3-1-2: i centrali di difesa davanti a Lloris saranno Vertonghen e Alderweireld, con Trippier e Davies sulle fasce. In mezzo al campo spazio a Eriksen supportato dietro da Sissoko e Winks. In attacco confermati Kane e Son, con Lucas Moura che agirà alle loro spalle.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kante; Willian, Higuain, Hazard.

TOTTENHAM (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Winks, Eriksen; Lucas; Kane, Son.

Foto: Chelsea Twitter