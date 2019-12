Sarri: “Sessanta minuti di alto livello. Il tridente? Soluzione straordinaria, ma solo in certe gare”

Maurizio Sarri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-1 contro l’Udinese. Ecco le sue dichiarazioni: “E’ la prima volta dopo una partita di Champions che riusciamo ad aggredire bene la partita. Abbiamo fatto sessanta minuti di alto livello, potevamo gestire il finale. Ronaldo, Higuain e Dybala? In questo momento loro tre stanno bene e di fronte c’era una squadra che cerca poco il palleggio e la problematica era andare sui palloni vaganti. Appena gli avversari hanno iniziato a palleggiare di più, abbiamo sofferto. E’ una soluzione straordinaria ma da tenere in considerazione in certi momenti della partita e solo in certe gare. Pronto a farmi criticare quando metterò Bernardeschi e non vincerò? Mi hanno criticato anche quando ho fatto un cambio e ho vinto”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juve