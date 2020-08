Sarri: “Serve lucidità. Final Eight? Ci teniamo molto. Cuadrado gioca. Dybala vedremo”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, alla vigilia della gara contro il Lione in Champions League, ha parlato in conferenza stampa: “Per passare il turno ci vuole una grande prestazione, il Lione si è evoluta a livello difensivo, ha grande solidità da quanto si è messa a tre. Higuain mi sembra in crescita mentre Pjanic era un po’ stanco mentalmente e fisicamente a un certo punto. Ma negli ultimi tempi l’ho visto in crescita. Ronaldo si sta allenando nella maniera giusta, ieri gli ho visto fare in allenamento un goal di una bellezza unica. Adesso mi pare si stia approcciando nel modo giusto. Dybala? E’ ancora in mano allo staff medico, vediamo l’evoluzione in questi due giorni e poi ne parleremo con lui e con i dottori. Cuadrado? Giocherà dall’inizio, ma non sappiamo se alto o basso. Giocare senza pubblico è un po’ triste, ancora di più in Champions. Speriamo presto si torni con il pubblico. Ultima gara con la Juventus? Stai dando da dilettanti alla nostra dirigenza, credo che la scelta sia stata fatta, al di là del risultato della partita di domani. Pessimismo? Sono agnostico, non lo so. Non leggo e non guardo nulla, mi riguarda poco. Noi siamo contenti per aver vinto il campionato più difficile della storia della Serie A per tutto quello che è successo in questa stagione.”

Foto: twitter Juventus