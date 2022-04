Sarri: “Se troviamo continuità possiamo fare cose importanti. Derby inspiegabile. Rinnovo? Non mi interessa”

Bella vittoria della Lazio sul Genoa, con i biancocelesti che sognano una posizione europea. Così Sarri a Sky Sport nel post gara: “Abbiamo fatto una buona partita. I primi minuti era normale fossero difficili, loro sono difficili da affrontare. Difensivamente abbiamo fatto bene, anche se era una partita sporca, per il modo di giocare del Genoa. In trasferta stiamo facendo bene ultimamente, purtroppo abbiamo perso il derby. Non ho avuto voglia di mollare, ma volevo ci fossero messaggi forti. La squadra ne ha vinte quattro nelle ultime cinque, diventa inspiegabile quella partita e volevo che da parte mia o della società arrivasse un messaggio forte. Rinnovo? A me non interessa. Il futuro per me è la prossima partita col Torino, questa squadra ha bisogno che io ci stia dietro e troppo spesso ci ha abbandonato in momenti positivi. Se troviamo continuità possiamo fare cose importanti, in questo momento le mie energie sono dedicate a questo. Poi vedremo come la pensa il presidente, ma passa in sotto ordine. Io mi trovo molto bene qui, in un ambiente particolare. Felipe Anderson? Se Felipe giocasse sempre al 100% non sarebbe alla Lazio, ma nemmeno in Italia. Speriamo di riuscire a fargli tirare fuori il 100%, perché se concludesse la carriera senza averlo fatto sarei molto dispiaciuto, perché in lui vedo cose grosse”.

FOTO: Twitter Lazio