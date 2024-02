Sarri: “Se io chiedo un giocatore A e mi fai scegliere tra C e D, non ho fatto io il mercato”

“Alcuni giocatori come Kamada, Pellegrini, Pedro e Castellanos sembrano spariti dai suoi radar: più responsabilità del club o la sua?”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così risposto: “Ognuno si prenda le sue. Mi sembra la società a luglio sia stata chiara su chi faceva il mercato. Se io ti chiedo un giocatore che è A e mi fai scegliere tra C e D… Non è che ho fatto io il mercato. Ma non rientra nei discorsi da fare stasera”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo attenuanti ma non tanti alibi, la prestazione è stata brutta e la piattezza mentale evidente. Non ci ha scosso il vantaggio immeritato, il pareggio o lo svantaggio. Prestazione pesante. I timori c’erano ma anche una partita brutta me l’aspettavo meglio. Siamo andati in campo con due o tre giocatori che dovevano tirare il fiato o avevano sintomi influenzali. E c’è chi è entrato senza che si allenasse da tempo con la squadra. L’accumulo nervoso e fisico ti fa avere un down pesante, ho visto la squadra spenta”.

Foto: Twitter Lazio