Sarri: “Se il calendario continuerà a essere così, smetterò di allenare. È un calcio che non mi diverte”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è tornato a parlare anche del calendario del calcio moderno: “Se il calendario continuerà a essere così smetterò di allenare, è un calcio che non mi diverte. Mi sveglio la mattina e non guardo più con chi giochiamo dopo 60 ore, è un delirio che non mi appartiene. In questo periodo facciamo diversi cambi di partita in partita, ma non ho deciso chi giocherà domani”.

Foto: Twitter Lazio