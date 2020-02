Sarri: “Schierare i quattro lì davanti? Andrei a sacrificare CR7 sulla fascia”

A margine della gara vinta contro la Fiorentina ha parlato il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri.

Ecco un passaggio della sua intervista.

“Era una partita difficile, loro quest’anno non avevano mai perso: ho messo Douglas Costa perché sapevo che loro facevano molta densità e volevo allargare un po’ la loro fase offensiva. A livello di energia sia una squadra un po’ alterna, in alcuni momenti non riusciamo a dare continuità e il nostro obiettivo è quello di provare a darla soprattutto in fase offensiva. Nel primo tempo abbiamo corso il rischio su una situazione di ripartenza, poi nella ripresa abbiamo fatto bene”.

Sul quartetto in avanti.

“Vai a sacrificare le caratteristiche di questi giocatori. Troveresti Cristiano Ronaldo a fare l’esterno e sarebbe un po’ uno spreco metterlo a correre su e giù per la fascia”.

Sulla partita.

“Siamo un po’ alterni a livello di energie: in alcune fasi della partita diamo l’idea di essere più passivi. Dobbiamo giocare la palla in maniera un po’ più veloce, siamo una squadra che comunque comincia a mettere sul campo tutto il suo potenziale”.

