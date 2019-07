Sarri: “Ronaldo giocherà come attaccante esterno. Dybala? Falso nove o trequartista”

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter: “Cristiano Ronaldo? Lo utilizzeremo come attaccante di sinistra, sapendo che ama accentrarsi. Lui deve fare la differenza”. E su Dybala: “Penso che Dybala possa fare il falso 9 tranquillamente. Poi possiamo predisporre anche un attacco leggermente diverso, con il 4-3-1-2 e Dybala spostato come punta sul centro-destra”.

Foto: Twitter Juventus