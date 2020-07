Sarri: “Ronaldo e Dybala? Ora giocano più vicini. Chiellini presto in gruppo”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara da disputare contro il Torino. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La nostra mente deve essere sempre volta al miglioramento. Il derby è una partita particolare. Affrontiamo una squadra stra motivata. E’ più importante per il Torino che per la Juventus. Dobbiamo prepararla bene mentalmente.

Chiellini, ad oggi, si sta ancora allenando con i riatletizzatori. Non è a disposizione dello staff tecnico. Probabilmente sarà in gruppo subito dopo questa partita.

L’assenza di pubblico fa incidere meno il fattore campo. Secondo me è sbagliato giocare a questo orario, ma da allenatore della Juventus ti dico giochiamo alle 17 e basta.

È un momento difficile per tutti, in cui si gioca continuamente. Bisogna guardare alla singola partita. CR7 e Dybala stanno giocando più vicini. L’argentino viene meno a prendere palla a centrocampo, e Cristiano è un metro più accentrato. In allenamento si esercitano proprio su questo: per fare degli scambi vicino all’area.”

Alex Sandro sta piuttosto bene. Buffon è un alternativa per modo di dire, è sempre preso in considerazione, ha fatto una quindicina di partite e sta benissimo. E’ ancora un portiere estremamente forte e in allenamento gli ho visto fare cose impensabili per un portiere della sua età.”

Foto: Twitter ufficiale Juventus