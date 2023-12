Sarri: “Risultato che ci sta anche stretto. Il rigore? Un arbitro esperto avrebbe fischiato fallo per noi”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il successo in rimonta con il Frosinone.

Queste le sue parole: “A me era piaciuto anche il primo tempo. Non eravamo riusciti a creare tante occasioni da gol, ma abbiamo fatto un buon primo tempo. Ci siamo trovati sotto in maniera inaspettata, un arbitro esperto avrebbe fischiato la punizione per il difensore. Il pubblico ci ha sostenuto, la squadra ha reagito in maniera feroce. Dopo l’1-1 gli siamo saltati addosso, il risultato è anche stretto. Ci sono questi due fattori positivi e spero continuino”.

Conferma che questa è la rosa più forte che ha mai avuto alla Lazio? “L’anno scorso fare una partita con tutti questi assenze sarebbe stato problematico. Forse negli 11 non è la più forte in questo momento. Sono i “vecchi” che stanno rendendo meno rispetto all’anno scorso. Era chiaro che Isaksen avrebbe avuto bisogno di qualche mese”

Kamada è una sua sfida? “Lui non sta rendendo come lo avevo visto a Francoforte, ma io sono fiducioso e sono convinto che possa venire fuori perché ha qualità”

Farete qualcosa sul mercato a gennaio? “Stiamo aspettando i tempi di recupero di Luis Alberto e se Kamada sarà convocato dal Giappone, sicuramente qualcosa bisognerà fare”

Foto: twitter Lazio