Sarri: “Ripartenza situazione anomala. Milinkovic e Luis Alberto? Se ne parla troppo, così si lede l’armonia”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Lecce: “Siamo di fronte a qualcosa che non è mai successo, situazione strane. Le reazioni che possono avere le squadre non sono prevedibili, lo abbiamo visto anche in campionati esteri. Il PSG ha perso, il Barcellona ha pareggiato. Situazione particolare. Il Lecce è molto aggressivo ma rimane ordinato, ha buona qualità di palleggio e ripartenze di alto livello. Con le squadre di alta classifica ha vinto, pareggiato o perso alla fine. Squadra da tenere in considerazione. Noi non possiamo pensare di passare da 58 gol subiti a 18 di media. I numeri si stanno assestando su numeri più normali. Non dobbiamo perdere solidità altrimenti la classifica sarà sempre medio alta ma non altissima. Se perdiamo solidità siamo finiti dal punto di vista delle ambizioni. Cambio di marcia? Tutti i nuovi all’inizio fanno fatica, specie chi viene dall’estero, come è successo anche a Platini. Mi aspetto una crescita da parte di tutti loro. Ne abbiamo diverse di queste situazioni”.

Poi ha proseguito parlando del mercato in ottica biancoceleste: “Non so se per noi il mercato è aperto, il presidente è stato impegnato in cose più importanti. Quando rientra ne parleremo ma non penso che ci siano grossi margini di miglioramento per la rosa. Per noi come per tutti. Io le idee ce l’ho sempre. Parlate sempre di Milinkovic e Luis Alberto, chiaro che si mina l’armonia. Potrei farvi qualche telefonata minatoria ma non sono il tipo. Bisogna aggrapparsi all’intelligenza dei calciatori. Luis Alberto voleva essere ceduto a luglio 2021 come in tutti i mercati. Vuole tornare in Spagna ma ogni volta che è rimasta ci ha dato il suo apporto”.



Foto: Twitter Lazio