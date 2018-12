Sarri: “Rinnovo di Hazard? Il contratto è già pronto. Ora tocca a lui…”

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, è intervenuto ai microfoni dei media britannici in vista dalla sfida di campionato contro il Wolverhampton in programma stasera. L’ex allenatore del Napoli ha parlato anche della situazione legata al rinnovo di Eden Hazard, che continua a tenere banco in casa Blues: “Il club è disponibile a far firmare immediatamente il rinnovo ad Hazard, il contratto è già pronto. Ora tocca a lui però decidere se rinnovare o meno. Io ovviamente vorrei che restasse”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea