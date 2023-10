Sarri: “Questo calcio usa e getta mi diverte meno. Si perde il gusto di vivere la settimana”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato del calcio moderno: “La Champions è la Champions, in questo calcio mi diverto meno rispetto a prima. Non c’è più il gusto di preparare le partite e di vivere la settimana, sono tutte cose che stanno scomparendo in favore di un calcio usa e getta. A me sinceramente non piace, ci vanno di mezzo qualità e infortuni.

Nella partita precedente abbiamo pareggiato all’ultimo secondo con il gol del portiere, poteva essere quello il punto di svolta, invece pochi giorni dopo abbiamo fatto una brutta prestazione con il Monza. Queste situazione possono dare benzina, ma è altrettanto chiaro che la Champions, per una squadra come noi che non è abituata a farla, dal punto di vista mentale ti fa uscire vuoto”.

Foto: Twitter Lazio