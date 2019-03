Sarri: “Quarto posto impossibile se non miglioreremo. Higuain? Oggi…”

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Everton. Ecco le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo espresso la nostra migliore performance della stagione. Nella ripresa abbiamo iniziato male, è difficile spiegare questo cambio di atteggiamento. Abbiamo questo problema, è un grande limite per noi. Dall’inizio del secondo tempo non abbiamo più giocato, non riesco a capire il perché. Abbiamo probabilmente giocato i migliori primi 45 minuti della stagione; poi nella ripresa abbiamo smesso di giocare, di difendere. Higuain? Deve migliorare. Oggi ha giocato 65′ minuti per via dell’influenza. Il quarto posto? Non è impossibile, ma lo sarà se non miglioreremo”.

Sarri insists that finishing in the top four is not impossible, but it will be impossible if we do not improve. We cannot repeat this second half.#EVECHE

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 17, 2019