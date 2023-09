Sarri: “Purtroppo per le altre Giuntoli rimetterà a posto la Juventus!”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, domani sfiderà allo Stadium da ex la Juventus e un altro ex collega, stavolta ai tempi del Napoli, Cristiano Giuntoli, con cui ha lavorato nell’esperienza campana.

Sarri, come si legge sul Messaggero, ha parlato della prossima sfida alla Juve e di Giuntoli, esprimendosi così: “Purtroppo per gli altri, Cristiano rimetterà a posto la Juve. Farà grandi cose perché ha qualità importanti e coraggio”.

Foto: twitter Lazio