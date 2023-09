Sarri: “Provedel? Non è fortuna, ma giustizia. Non meritavamo di perdere”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato del gol di Ivan Provedel che ha regalato il pareggio alla Lazio contro l’Atletico Madrid: “Il gol sembra un episodio fortunato perché l’ha fatto il portiere ma è giusto così. Non meritavamo di perdere. Siamo usciti sotto di un gol all’intervallo e c’era il rischio di abbandonarsi alla sfortuna. Invece non ci siamo rassegnati e siamo rimasti dentro in una partita difficile. Loro hanno una grande facilità nel difendersi bassi e nel ripartire con qualità. Penso sia un punto meritato. Dicono che siamo una squadra in difficoltà, ma abbiamo fatto una vittoria, un pareggio e una sconfitta di fila contro Napoli, Atletico e Juventus. Tre delle migliori squadre europee. Bisogna sconfiggere sempre l’episodio e ci abbiamo provato”.

foto: Twitter Lazio