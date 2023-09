Sarri: “Primo tempo notevole, la strada è quella giusta. La Champions è un lusso per noi”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa 2-0 contro il Milan: “Abbiamo fatto un primo tempo notevole, dove abbiamo creato tante situazioni senza tramutarle in occasioni clamorose. Abbiamo sofferto il primo quarto d’ora nel secondo tempo e un buon settore di partita tra i due gol. Secondo me è stata una prestazione di buon livello, l’abbiamo persa su un paio di accelerazioni di giocatori di alto livello ma mi sembra che la strada intraresa sia quella giusta.

Poi ha proseguito parlando della prestazione di Castellanos: “Per essere la prima partita da titolare ha fatto una buona partita”. E sulla coesistenza di Kamada e Rovella.”Il primo tempo siamo stati aggressivi, recuperando palloni, poi ci siamo schiacciati troppo all’indietro senza riuscire a uscire per respirare. La pressione del Milan è durata 10 minuti, non 90, giocando a San Siro era preventivabile. La difficoltà è stata nell’uscire. Rovella e Kamada? In questa fase si potremmo fare fatica, anche se nelle scorse stagioni eravamo abituati ad avere un centrocampo più offensivo. Vediamo se lavorando su questi giocatori riusciamo a trovare la quadra. Ho dato continuità a Rovella perché viene da un infortunio e deve tornare al top, sta facendo abbastanza sorprendendomi anche sul piano difensivo”.

Infine, sulla Champions: “Quando giochiamo in campionato non si può pensare alla Champions, che per noi è un lusso. Rimanere nelle posizioni di alta classifica e riconquistare l’Europa per noi è vitale. Poi è chiaro che da lunedì ci penseremo. Immobile pronto per la Champions? Penso di sì, non è uscito bene dalla partita col Torino, sentiva qualcosa al flessore e non se la sentiva di giocare dall’inizio. Poi ha fatto il riscaldamento e mi ha detto che stava meglio”.

Foto: Twitter Lazio