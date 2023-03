Sarri: “Prestazione di livello. Creiamo tanto ma concretizziamo poco. La perfezione è utopia”

Maurizio Sarri ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 di Bologna.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una partita seria, giocando un buon calcio per 80 metri. C’è mancato qualcosa davanti ma giocare qui non è semplice, la prestazione è stata di buon livello”.

Pochi gol nelle ultime partite? “L’anno scorso Immobile era a 19/20 gol, se avesse giocato con continuità probabilmente saremmo in media. Non stiamo creando poco, concretizziamo poco. In alcune occasioni non siamo andati al tiro ed è una bestemmia”.

Cosa manca per raggiungere la perfezione che insegui? “Mi auguro che manchi sempre, è la benzina per il nostro lavoro e le nostre motivazioni. Uno che fa l’allenatore deve avere delle motivazioni feroci, se l’obiettivo è irraggiungibile per me è meglio. La perfezione è un’utopia”.

Cosa ti è rimasto in particolare?“Ti rimane tutto, da allenatore sei la somma delle esperienze che hai fatto: nei dilettanti l’aspetto tattico è lo stesso, cambia la qualità dei giocatori”.

Su Luis Alberto: “Aveva una sensazione di vomito per tutta la gara, poi l’ho sostituito perchè non ce la faceva più”.

Su Immobile: “Non penso che sia un infortunio lunghissimo, ma ci manca. Per noi è un giocatore importante, è chiaro che in area di rigore ci manca”.

