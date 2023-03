Sarri: “Partita di altissimo livello, si può fare anche meglio. Il nostro problema è la continuità”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri ha così commentato la vittoria per 1-0 contro il Napoli: “Questa vittoria significa tre punti importanti, perché presi contro una squadra che sta facendo un campionato a parte. La squadra ha fatto una partita di altissimo livello per attenzione, dedizione e determinazione. Dal punto di vista tecnico questa squadra può anche fare meglio”.

Poi ha proseguito “Il problema nostro non è stata una singola partita, il nostro problema è trovare l’attenzione con continuità. Rispetto all’anno scorso ci succede meno, speriamo di aver preso la strada giusta da quel punto di vista. Anche Pedro e Cancellieri hanno fatto benissimo dopo essere entrati. Per gli esterni oggi era una partita di sacrificio, serviva un livello altissimo e lo hanno fatto”.

Infine, ha concluso: “Questa vittoria mi fa pensare che è ora di andare a letto perché martedì giochiamo in Coppa e ci teniamo. Non è il momento di guardare la classifica adesso. Dopo questa stagione Spalletti diventerà il re a Napoli, se arriva dove deve arrivare. Sono contento per Luciano che si prenderà questa soddisfazione”.

Foto: Twitter Lazio