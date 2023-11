Sarri: “Partita da 0-0. Paghiamo un errore a caro prezzo”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la sconfitta contro il Bologna.

Queste le sue parole a Dazn: “La squadra ha fatto un gran primo tempo, poi abbiamo preso gol dopo 30/40 secondi del secondo tempo. Difficile valutare l’approccio dopo così pochi secondi, sicuro l’abbiamo accusato perché non abbiamo avuto una reazione veemente. Risultato in giusto per noi, era una partita da 0-0, ma paghiamo un errore a caro prezzo. Giocavamo contro una squadra che è un problema per tutti, l’interpretazione era quella giusta anche se dopo lo svantaggio siamo stati poco veementi nell’attaccare l’area di rigore avversaria”.

Il problema è caratteriale? “Venticinque secondi sono pochi per stabilire se è stato un problema di approccio o se è casualità”.

Guendouzi? Caratterialmente è quello che si è adeguato meglio di tutti, sta facendo bene e speriamo che continui cosi”

Sulla scelta di Castellanos “Castellanos è cresciuto e sembra un ragazzo in ottima condizione fisica, Ciro arriva da tante problematiche e ora non è al massimo della sua condizione fisica. La scelta è stata fatta per questo. La partita nel primo tempo era in mano nostra, non abbiamo concretizzato le palle gol avute ma anche il Bologna ne ha avute pochissime”.

Avete perso 3 partite prima della Champions. Solo un caso?

“Non ho visto una squadra con un focus da un’altra, sarebbe un problema non indifferente. Quando siamo in campionato bisogna pensare al campionato perché le opzioni più grandi arrivano da qui. La Champions sappiamo tutti quanto è difficile”

Feyenoord e derby? Visto come ci trattano a Rotterdam gli stimoli vengono. Spero che lo stadio sia un inferno come ci fanno trovare loro quando andiamo lì”

Foto: twitter Lazio