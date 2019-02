Sarri: “Orgoglioso della squadra. Kepa? È stato solo un malinteso. Sono sicuro che…”

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la finale di Carabao Cup persa ai rigori contro il Manchester City: “Con Kepa c’è stata solo un’incomprensione, pensavo avesse un problema e volevo cambiare. Ho realizzato cosa avesse davvero quando i sanitari sono arrivati in panchina, pensavo avesse i crampi e che dunque non potesse affrontare i rigori, ma non era così. Mi sono allontanato per qualche istante perché avevo bisogno di calma. Non ci saranno provvedimenti disciplinari, dovrò chiarire con lui. La mia posizione? Dovete chiederlo al club. Ma dopo questa partita devo dire che sono sicuro di avere il sostegno dei giocatori perché hanno giocato esattamente come ho chiesto e sono orgoglioso di loro. Abbiamo dimostrato a tutti di poter diventare una squadra molto solida, contro il Manchester City non è facile quindi sono davvero molto contento della prestazione”.

Foto: steemit