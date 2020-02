Sarri: “Non vedo miglioramenti, in questa fase fatichiamo a crescere. Su CR7 e Chiellini…”

Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ai microfoni di Rai Sport dopo l’1-1 in casa del Milan nell’andata della semifinale di Coppa Italia: “In questo momento non vedo miglioramenti. Fino a tre settimane fa eravamo in crescita, in questa fase facciamo fatica. Stasera abbiamo palleggiato bene da dietro ma siamo mancati negli ultimi venti metri. Se il palleggio torna a prendere quota, torneranno anche quelli. Prendiamo gol in circostanze evitabili, anche stasera c’era una palla lenta e facilmente difendibile. Venivamo da una brutta partita, abbiamo fatto piuttosto bene e il risultato può essere buono per il ritorno. Per stasera va bene così. Se ho qualche preoccupazione? Preoccupato no, mi sento bene e le preoccupazioni vere le ho solo per la salute. No, mi sembrano fasi normali. Impensabile crescere con una curva d’ascesa continua, in nessun campo della vita figuriamoci in uno sport umorale e dipendente dalle condizioni mentali. Siamo in un momento di crescita bloccata, ma possiamo ripartire dal palleggio di stasera e lavorare su evitare qualche gol evitabile. Il calcio non è più come pochi anni fa, le squadre che finiscono con 18-20 gol subiti non ci sono più. Ci sembra di prenderne tanti, ma abbiamo due gol presi in più rispetto alla miglior difesa del campionato. Cristiano Ronaldo isolato? Sì, era troppo solo per poter essere incisivo questa sera. Chiellini? I tempi di recuperi non li so ma dipenderà soprattutto da lui. Ieri ha fatto 50′ nella prima partitella a tutto campo con le giovanili. Mi ha detto che ha avuto sensazioni discrete, settimana prossima organizzeremo qualcosa di più impegnativo e poi decideremo”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus